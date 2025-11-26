Criscitiello ha poi commentato l'episodio del calcio di rigore parato, al 74' del derby della Madonnina, da Mike Maignan (portiere del Milan) allo specialista Hakan Çalhanoğlu (centrocampista dell'Inter, ex della gara): una prodezza che, di fatto, ha spento qualsiasi velleità nerazzurra nella stracittadina.
"Maignan ha studiato. E la reattività sulla respinta vale più della parata"—
"Io non amo le inquadrature da dietro sui rigori ma nel derby l’ho apprezzata perché si vedeva proprio che Maignan - e poi ho sentito dei preparatori dei portieri che mi hanno spiegato - non è centrale. Io a primo impatto ho detto ‘guarda sto deficiente contro il miglior rigorista cosa fa’".
E invece ... "Lui ha studiato, sapeva che andava li e quindi gli ha dato una spinta maggiore per arrivare meglio sull’angolino basso, lui doveva avere più spazio per tuffarsi. La posizione di Maignan sembra da folle ma invece è tutto studiato - ha chiosato Criscitiello -, e la reattività sulla respinta di buttare fuori la palla vale ancora più della parata".
