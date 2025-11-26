Pianeta Milan
Criscitiello: “Derby, sul rigore ho pensato di Maignan ‘guarda ‘sto deficiente cosa fa’. In realtà …”

Criscitiello: 'Derby, sul rigore ho pensato di Maignan 'guarda 'sto deficiente cosa fa'. In realtà ...'
Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha commentato così il derby Inter-Milan 0-1 di domenica scorsa a 'San Siro' e, più nello specifico, l'episodio del rigore parato da Mike Maignan al turco Hakan Çalhanoğlu
Il direttore di 'SportItalia', Michele Criscitiello, durante l'ultima puntata di 'Aura Sport' ha commentato la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu: tre punti ottenuti grazie al gol di Christian Pulisic al 54'.

Derby Inter-Milan 0-1, Criscitiello: "Chivu, puoi essere bello. Ma se non balli ..."

"Il titolo da fare non è 'a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter', ma 'ad allenatori invertiti avrebbe vinto l’Inter' - ha esordito il giornalista sportivo campano -. L’ho detto tante volte: se hai perso giocando bene contro Juventus, Napoli e Milan e hai vinto solo contro la Roma, puoi essere bello. Ma se non balli .... Il problema di Chivu è l’inesperienza".

Criscitiello ha poi commentato l'episodio del calcio di rigore parato, al 74' del derby della Madonnina, da Mike Maignan (portiere del Milan) allo specialista Hakan Çalhanoğlu (centrocampista dell'Inter, ex della gara): una prodezza che, di fatto, ha spento qualsiasi velleità nerazzurra nella stracittadina.

"Maignan ha studiato. E la reattività sulla respinta vale più della parata"

"Io non amo le inquadrature da dietro sui rigori ma nel derby l’ho apprezzata perché si vedeva proprio che Maignan - e poi ho sentito dei preparatori dei portieri che mi hanno spiegato - non è centrale. Io a primo impatto ho detto ‘guarda sto deficiente contro il miglior rigorista cosa fa’".

E invece ... "Lui ha studiato, sapeva che andava li e quindi gli ha dato una spinta maggiore per arrivare meglio sull’angolino basso, lui doveva avere più spazio per tuffarsi. La posizione di Maignan sembra da folle ma invece è tutto studiato - ha chiosato Criscitiello -, e la reattività sulla respinta di buttare fuori la palla vale ancora più della parata".

