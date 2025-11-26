Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha commentato così il derby Inter-Milan 0-1 di domenica scorsa a 'San Siro' e, più nello specifico, l'episodio del rigore parato da Mike Maignan al turco Hakan Çalhanoğlu

Derby Inter-Milan 0-1, Criscitiello: "Chivu, puoi essere bello. Ma se non balli ..."

"Il titolo da fare non è 'a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter', ma 'ad allenatori invertiti avrebbe vinto l’Inter' - ha esordito il giornalista sportivo campano -. L’ho detto tante volte: se hai perso giocando bene contro Juventus, Napoli e Milan e hai vinto solo contro la Roma, puoi essere bello. Ma se non balli .... Il problema di Chivu è l’inesperienza".