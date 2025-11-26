“Nella mia griglia di partenza ho messo da inizio anno il Milan come favorito - ha evidenziato Biasin -. Ho messo il Milan primo non per gufare come pensano tutti, ma perché rispetto a un mercato che è stato anche confusionario, sono successe un paio di cose verso la fine del mercato".
Ovvero, "una su tutte Adrien Rabiot, giocatore perfetto per il gioco di Allegri. Arrivato quasi per caso che però sta incidendo in una maniera incredibile. Con Rabiot in campo il Milan non perde mai, tutto questo mi fa pensare che Allegri con questo tipo di formazione, rosa molto asciutta, una partita a settimana, ha veramente la possibilità di fare tantissimi punti, e al momento ha vinto contro tutte le prime", ha chiosato Biasin.
