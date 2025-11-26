Pianeta Milan
Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha rilanciato le ambizioni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby di domenica sera, a 'San Siro', contro l'Inter firmata da un gol di Christian Pulisic
Attualmente, la Roma di Gian Piero Gasperini guida la classifica dl campionato di Serie A con 27 punti; dietro i giallorossi, la coppia formata dal Milan di Massimiliano Allegri e dal Napoli di Antonio Conte con 25. Quindi, troviamo l'Inter di Cristian Chivu e il Bologna di Vincenzo Italiano a quota 24. Più staccato, il Como di Cesc Fàbregas (21 punti).

Biasin sul Milan: "Lo vedo primo, non per gufare ma perché ..."

Una graduatoria molto corta in testa, dunque, con sei squadre in sei punti e ancora nessuna netta favorita per la conquista dello Scudetto 2026. Ma per Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, il Milan potrebbe avere qualcosa in più. Un concetto ribadito anche nelle ultime ore, dopo la vittoria dei rossoneri nel derby di Milano contro i nerazzurri grazie a un gol di Christian Pulisic.

“Nella mia griglia di partenza ho messo da inizio anno il Milan come favorito - ha evidenziato Biasin -. Ho messo il Milan primo non per gufare come pensano tutti, ma perché rispetto a un mercato che è stato anche confusionario, sono successe un paio di cose verso la fine del mercato".

Ovvero, "una su tutte Adrien Rabiot, giocatore perfetto per il gioco di Allegri. Arrivato quasi per caso che però sta incidendo in una maniera incredibile. Con Rabiot in campo il Milan non perde mai, tutto questo mi fa pensare che Allegri con questo tipo di formazione, rosa molto asciutta, una partita a settimana, ha veramente la possibilità di fare tantissimi punti, e al momento ha vinto contro tutte le prime", ha chiosato Biasin.

