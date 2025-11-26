Milan, una volta archiviata la vittoria del derby contro l'Inter, si pensa già al prossimo impegno: la gara contro la Lazio di Sarri, in programma sabato 29 alle ore 20:45. Arrivano, però, delle brutte notizie per Allegri: problemi per Pulisic e Saelemaekers. Nel frattempo, il futuro di Maignan continua a tenere banco. Ecco le top news di Pianeta Milan del 26 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro
