L'attaccante francese, chiamato in Nazionale da Deschamps a novembre, deve ancora sbloccarsi del tutto e, la partita contro la Lazio potrebbe essere la giusta chance. Momento 'negativo' anche per Ruben Loftus-Cheek che, dopo esser partito titolare nelle prime gare di campionato, ha perso il posto.
L'inglese però rimane comunque un'opzione per far coppia con Leao contro i biancocelesti. A differenza di Nkunku, l'inglese è un centrocampista che sa inserirsi, non una vera e propria seconda punta. Quel ruolo, però, come sappiamo l'ha già ricoperto.
L'ultima alternativa sembra essere proprio Alexis Saelemaekers: anche lui, come RLC, non è una seconda punta, ma ha già ricoperto il ruolo contro la Fiorentina ad ottobre. Il belga, infatti, dopo il fastidio alla schiena accusato nei giorni scorsi, secondo Allegri 'è a posto'.
