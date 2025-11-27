Pianeta Milan
Archiviato il derby, è ora del prossimo impegno: Milan-Lazio. Con Pulisic che potrebbe saltare il match, chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni sul banco di Allegri
Archiviato il derby contro l'Inter, è già tempo di pensare al prossimo impegno, in programma contro la Lazio sabato sera a San Siro. Nella giornata di oggi, infatti, è andata in scena la classica conferenza stampa pre-partita dove l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha allarmato tutti quanti i tifosi: "Pulisic? Difficilmente sarà della partita". Nei giorni scorsi infatti, l'americano aveva accusato un piccolo risentimento muscolare, che però è risultato essere 'impegnativo', tanto da potergli far saltare la gara di sabato. Ora la domanda è lecita, con Pulisic out, chi sarà ad affiancare Rafael Leao nel solito 3-5-2?

Verso Milan-Lazio: le opzioni in attacco

Tutto porta a pensare a Santiago Gimenez, ma anche il messicano è ai box a causa di un infortunio alla caviglia. Gimenez, infatti, non sta ancora lavorando a parte e, contro la Lazio, mancherà anche lui. Il candidato principale sembra essere proprio Christopher Nkunku, anche se non ha convinto pienamente in casa rossonera.

L'attaccante francese, chiamato in Nazionale da Deschamps a novembre, deve ancora sbloccarsi del tutto e, la partita contro la Lazio potrebbe essere la giusta chance. Momento 'negativo' anche per Ruben Loftus-Cheek che, dopo esser partito titolare nelle prime gare di campionato, ha perso il posto.

L'inglese però rimane comunque un'opzione per far coppia con Leao contro i biancocelesti. A differenza di Nkunku, l'inglese è un centrocampista che sa inserirsi, non una vera e propria seconda punta. Quel ruolo, però, come sappiamo l'ha già ricoperto.

L'ultima alternativa sembra essere proprio Alexis Saelemaekers: anche lui, come RLC, non è una seconda punta, ma ha già ricoperto il ruolo contro la Fiorentina ad ottobre. Il belga, infatti, dopo il fastidio alla schiena accusato nei giorni scorsi, secondo Allegri 'è a posto'.

 

