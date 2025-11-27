Archiviato il derby contro l'Inter, è già tempo di pensare al prossimo impegno, in programma contro la Lazio sabato sera a San Siro. Nella giornata di oggi, infatti, è andata in scena la classica conferenza stampa pre-partita dove l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha allarmato tutti quanti i tifosi: "Pulisic? Difficilmente sarà della partita". Nei giorni scorsi infatti, l'americano aveva accusato un piccolo risentimento muscolare, che però è risultato essere 'impegnativo', tanto da potergli far saltare la gara di sabato. Ora la domanda è lecita, con Pulisic out, chi sarà ad affiancare Rafael Leao nel solito 3-5-2?