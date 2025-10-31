Pianeta Milan
Milan, lo 'strano' caso di Torriani e del baby Pittarella: chi è il terzo portiere?
Milan, Torriani terzo portiere rossonero, ma Allegri convoca in Serie A Pittarella spesso e volentieri. Il 'caso' della porta del Diavolo. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Mike Maignan è il chiaro portiere titolare del presente rossonero. Il futuro ancora è avvolta nella nebbia visto che il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione ancora non si vede all'orizzonte. Dietro di lui Terracciano, Torriani e Pittarella. Proprio intorno a questi due c'è un caso curioso e 'strano'.

Milan, la curiosa alternanza tra Torriani e Pittarella

Torriani, partito come terzo portiere della squadra, in questo momento è stato convocato pochissime volte da Massimiliano Allegri. Un caso strano, curioso quanto mento, visto che il giovane portiere italiano è una grande speranza del futuro del club e che molti ne parlano anche come possibile erede di Mike Maignan. Se però si va ad analizzare i motivi di questa scelta, sembrerebbe essere sempre più chiara. In prima squadra, infatti, è Pittarella il terzo portiere che viene convocato spesso da Allegri.

Il modus operandi della società Milan è davvero chiaro in questo caso: il primo portiere della prima squadra è Mike Maignan, mentre il secondo è Terracciano. Il terzo, che sulla carta è Torriani per qualità ed esperienza, è diventato il titolare del Milan Futuro con un chiaro obiettivo: farlo crescere al massimo per averlo pronto nel prossimo futuro del club. Pittarella si allena con la prima squadra e cresce anche lui. Inoltre c'è un fattore età: Torriani è un classe 2005, Pittarella 2008. Probabilmente, dalla prossima stagione, sarà Pittarella il portiere titolare del Milan Futuro, per crescere e accumulare esperienza. Ora serve spazio e minuti per Torriani.

