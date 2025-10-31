Il modus operandi della società Milan è davvero chiaro in questo caso: il primo portiere della prima squadra è Mike Maignan, mentre il secondo è Terracciano. Il terzo, che sulla carta è Torriani per qualità ed esperienza, è diventato il titolare del Milan Futuro con un chiaro obiettivo: farlo crescere al massimo per averlo pronto nel prossimo futuro del club. Pittarella si allena con la prima squadra e cresce anche lui. Inoltre c'è un fattore età: Torriani è un classe 2005, Pittarella 2008. Probabilmente, dalla prossima stagione, sarà Pittarella il portiere titolare del Milan Futuro, per crescere e accumulare esperienza. Ora serve spazio e minuti per Torriani.