Milan-Como a Perth, l'ideatore Sticca: 'Abodi, pensi che sogno per noi'

Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
"Ho ascoltato con profondo interesse le parole del Ministro Abodi riguardo Milan-Como a Perth, Western Australia. In quanto tifoso della mia squadra, credo di voler star sempre vicino alla mia squadra e agli altri tifosi e capisco bene quel che per molti mancherà in occasione dell'evento di febbraio 2026, cosa significhi Milan-Como a Perth per i tifosi. Però, al contempo, da tifoso della Serie A, da uomo con profonde radici italiane, con passaporto italiano, che vive così lontano dall'Italia qui in Australia, chiedo al Ministro Abodi di fermarsi per un minuto e di pensare ai milioni che come me vivono fuori dall'Italia. Milioni di persone che sono dall'altra parte del pianeta ma che amano l'Italia così come coloro che sono così fortunati da viverci".
"Ricordo che milioni di noi, dei nostri antenati, hanno lasciato l'Italia in più fasi, per le guerre, per la fame, per la povertà. Ma il nostro sangue è ancora italiano e l'amore per tutto ciò che riguarda l'Italia è fortissimo. Signor Abodi, si fermi per un minuto e pensi a che sogno sia per tutti noi, poter realizzare qualcosa che molti non hanno neppur potuto immaginare. Andare a una gara di Serie A trovandosi dall'altra parte del Mondo, a migliaia e migliaia di chilometri dalla nostra Bella Italia".
