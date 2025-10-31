Pianeta Milan
Milan-Como a Perth, l’ideatore Lou Sticca risponde alle parole del Ministro Abodi. Ecco la lettera

Milan-Como a Perth, l'ideatore Sticca: 'Abodi, pensi che sogno per noi'
Il dibattito su Milan-Como a Perth divide: il ministro Abodi critica la scelta per la mancanza di rispetto verso i tifosi, mentre l’organizzatore Lou Sticca replica ricordando l’emozione e il valore simbolico per gli italiani che vivono...
Il dibattito sulla partita Milan-Como continua ad essere argomento di massima importanza nel mondo del calcio italiano, tanto che il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, a termine del Premio de Sanctis ha dichiarato: "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto".

Milan-Como a Perth, le dichiarazioni dell'ideatore Lou Sticca

Al Ministro Abodi ha voluto rispondere direttamente l'ideatore della partita in Australia Luigi 'Lou' Sticca, italo-australiano con origini abruzzesi che negli anni è riuscito a portare Juventus, Milan e Roma a giocare in Australia. Ecco la lettera rilasciata a Tuttomercatoweb.

"Ho ascoltato con profondo interesse le parole del Ministro Abodi riguardo Milan-Como a Perth, Western Australia. In quanto tifoso della mia squadra, credo di voler star sempre vicino alla mia squadra e agli altri tifosi e capisco bene quel che per molti mancherà in occasione dell'evento di febbraio 2026, cosa significhi Milan-Como a Perth per i tifosi. Però, al contempo, da tifoso della Serie A, da uomo con profonde radici italiane, con passaporto italiano, che vive così lontano dall'Italia qui in Australia, chiedo al Ministro Abodi di fermarsi per un minuto e di pensare ai milioni che come me vivono fuori dall'Italia. Milioni di persone che sono dall'altra parte del pianeta ma che amano l'Italia così come coloro che sono così fortunati da viverci".

"Ricordo che milioni di noi, dei nostri antenati, hanno lasciato l'Italia in più fasi, per le guerre, per la fame, per la povertà. Ma il nostro sangue è ancora italiano e l'amore per tutto ciò che riguarda l'Italia è fortissimo. Signor Abodi, si fermi per un minuto e pensi a che sogno sia per tutti noi, poter realizzare qualcosa che molti non hanno neppur potuto immaginare. Andare a una gara di Serie A trovandosi dall'altra parte del Mondo, a migliaia e migliaia di chilometri dalla nostra Bella Italia".

