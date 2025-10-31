Milan-Como a Perth, l'ideatore Sticca: 'Abodi, pensi che sogno per noi'

Il dibattito sulla partita Milan-Como continua ad essere argomento di massima importanza nel mondo del calcio italiano, tanto che il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, a termine del Premio de Sanctis ha dichiarato: "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto".