Milan, Letizia: 'Proteggere Gimenez fino a gennaio'. Su Vlahovic ...

Francesco Letizia, su Sportitalia, analizza il caso Gimenez: il futuro al Milan sembra già scritto. A gennaio, il club punta a un vero bomber, abbandonando le scommesse. Allegri sogna un profilo alla Mandzukic, con Vlahovic indicato come uomo ideale
Il giornalista di SportitaliaFrancesco Letizia dedica il suo editoriale alla complicata questione Santi Gimenez, rivelando come il destino del numero 9 rossonero sia praticamente già segnato. A gennaio, come già accaduto, il Milan deve correggere le proprie scelte atipiche riguardo il reparto offensivo, troppo sterile per un Diavolo che, nonostante tutto, è a soli tre punti dalla vetta occupata da Napoli e Roma e punta al ritorno in Champions League.

Milan alla ricerca di un bomber e chiede una mano alla Pimenta

A gennaio il club rossonero, scrive Letizia, deve astenersi da scommesse e giovani su cui puntare. Il Milan ha bisogno di un bomber che porti subito gol e abbia un grande impatto fin dall'inizio, perché non è più permesso sbagliare la scelta del post-Giroud. Allegri, a proposito, spera di ricevere un attaccante alla Mario Mandzukic, ovvero l'opposto di quello che attualmente rappresenta il messicano. Il tecnico toscano spera in un killer d'area, cattivo in zona gol ma che sia pronto a lottare quando la palla non arriva nell'ultimo terzo di campo.

"E allora il vero gol di Santi potrebbe essere il tesoretto in arrivo dalla sua eventuale cessione: una ventina di milioni – la cifra minima per non fare minusvalenza – per provare l’assalto all’ultimo tassello mancante" scrive nell'editoriale, sottolineando che l'assist può arrivare dalla sua agente Rafaela Pimenta, in grado di trovare una nuova sistemazione alla punta che pochi mesi prima faceva gola a 'mezza Europa'. Ma chi può essere il tassello mancante che rientri alla perfezione nel quadro di Massimiliano Allegri? Letizia non ha dubbi: Vlahovic è l'uomo giusto ma tra lui e il Milan c'è di mezzo Comolli che, piuttosto che darlo a una diretta concorrente, è pronto a perderlo a zero a giugno. A quel punto, Tare deve essere bravo a trovare l'uomo giusto per Allegri e... per Furlani.

