Milan, Letizia: 'Proteggere Gimenez fino a gennaio'. Su Vlahovic ...

Il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia dedica il suo editoriale alla complicata questione Santi Gimenez , rivelando come il destino del numero 9 rossonero sia praticamente già segnato. A gennaio, come già accaduto, il Milan deve correggere le proprie scelte atipiche riguardo il reparto offensivo, troppo sterile per un Diavolo che, nonostante tutto, è a soli tre punti dalla vetta occupata da Napoli e Roma e punta al ritorno in Champions League.

Milan alla ricerca di un bomber e chiede una mano alla Pimenta

A gennaio il club rossonero, scrive Letizia, deve astenersi da scommesse e giovani su cui puntare. Il Milan ha bisogno di un bomber che porti subito gol e abbia un grande impatto fin dall'inizio, perché non è più permesso sbagliare la scelta del post-Giroud. Allegri, a proposito, spera di ricevere un attaccante alla Mario Mandzukic, ovvero l'opposto di quello che attualmente rappresenta il messicano. Il tecnico toscano spera in un killer d'area, cattivo in zona gol ma che sia pronto a lottare quando la palla non arriva nell'ultimo terzo di campo.