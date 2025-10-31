Milan, Letizia: 'Proteggere Gimenez fino a gennaio'. Su Vlahovic ...

LEGGI ANCHE: Milan-Roma, la clamorosa indiscrezione del 'CorSport' su Leao: sembra proprio che ... >>>
"E allora il vero gol di Santi potrebbe essere il tesoretto in arrivo dalla sua eventuale cessione: una ventina di milioni – la cifra minima per non fare minusvalenza – per provare l’assalto all’ultimo tassello mancante" scrive nell'editoriale, sottolineando che l'assist può arrivare dalla sua agente Rafaela Pimenta, in grado di trovare una nuova sistemazione alla punta che pochi mesi prima faceva gola a 'mezza Europa'. Ma chi può essere il tassello mancante che rientri alla perfezione nel quadro di Massimiliano Allegri? Letizia non ha dubbi: Vlahovic è l'uomo giusto ma tra lui e il Milan c'è di mezzo Comolli che, piuttosto che darlo a una diretta concorrente, è pronto a perderlo a zero a giugno. A quel punto, Tare deve essere bravo a trovare l'uomo giusto per Allegri e... per Furlani.
