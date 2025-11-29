Calciomercato Milan, manca sempre meno alla sessione invernale. Meno nomi mancano, sempre più nomi si fanno per il Milan. Il club potrebbe intervenire in alcuni reparti: ad esempio in difesa, con un centrale esperto per dare il cambio a Gabbia. Potrebbe servire anche un esterno destro, visto che Athekame è infortunato e ancora acerbo. Infine si parla di un centravanti d'area di rigore. Il club, comunque, potrebbe essere molto attento anche alle possibili occasioni in vista delle prossime stagioni e anche ai giovani talenti. PROSSIMA SCHEDA