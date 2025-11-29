Milan secondo con 18 gol fatti e 9 subiti, 6 clean sheet stagionali. La Lazio oggi è ottava con 15 gol fatti (3 in meno del Milan) e 9 subiti (come i rossoneri).
MILAN-LAZIO
In vista della sfida tra Milan e Lazio di questa sera, 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato le differenze tra Allegri e Sarri. Il primo è più attendista con il primo obiettivo posto nel risultato, non tanto nel gioco. Per il secondo, invece, non è vera vittoria senza palleggio e possesso palla. 20 scontri diretti con la partita di questa sera tra i due.
Come ricorda il quotidiano, 11 vittorie per Allegri, 4 per Sarri e 4 pareggi finora. La prima volta il 16 novembre 2003: la Sangiovannese di Maurizio ospitava l’Aglianese di Allegri, finì 0 a 0. L’ultima vent'anni dopo nel 2023: Juventus-Lazio 3 a 1. Ora Allegri è tornato al Milan, così come Sarri alla Lazio. Ecco qualche numero delle due squadre riportato da la rosea.
Milan secondo con 18 gol fatti e 9 subiti, 6 clean sheet stagionali. La Lazio oggi è ottava con 15 gol fatti (3 in meno del Milan) e 9 subiti (come i rossoneri).
