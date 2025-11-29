In vista della sfida tra Milan e Lazio di questa sera, 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato le differenze tra Allegri e Sarri. Il primo è più attendista con il primo obiettivo posto nel risultato, non tanto nel gioco. Per il secondo, invece, non è vera vittoria senza palleggio e possesso palla. 20 scontri diretti con la partita di questa sera tra i due.