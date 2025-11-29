Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 29 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan va a genio”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan va a genio”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 29 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Il Milan va a genio. La Lazio a San Siro, Modric tenta il grande salto. Yildiz-Vlahovic fuori i gol. Il Calhanoglu per l'Inter. Napoli e Roma si giocano la testa della Serie A. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA