PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, arriva Mateta? Infortunio in vista della Lazio. Per Allegri un dubbio di formazione

ULTIME MILAN NEWS

Milan, arriva Mateta? Infortunio in vista della Lazio. Per Allegri un dubbio di formazione

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì novembre 2025: importante novità di mercato per la punta del Diavolo e le ultime sulle scelte di Allegri in vista della Lazio
Redazione

Milan, occhi su Mateta. Ballottaggio per sostituire Pulisic e i numeri di Leao

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 28 novembre 2025. Dopo la grande vittoria degli uomini di Massimiliano Allegri, si avvicina la sfida con la Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/26. Tra le notizie più rilevanti di oggi le ultime sulle scelte di formazione e un nome importante per l'attacco rossonero. Vediamo insieme ,dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA