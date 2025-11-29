Milan-Lazio, Nkunku: spazio dal primo minuto? E Allegri ne parla così

Milan-Lazio, Nkunku ancora titolare

Qualche spunto interessante in quella partita, ma poi il francese è entrato molto male nel derby contro l'Inter al posto di Pulisic. Nkunku, infatti, non è riuscito a tenere un pallone non riuscendo a fare salire la squadra quando ce n'era davvero bisogno. Allegri in conferenza stampa ne ha parlato così: "Credo che a chi arriva negli ultimi giorni come lui e poi è andato due volte in Nazionale, non si può chiedere di più. Mi aspetto che nel futuro si esprima al massimo. È forte tecnicamente, viene da un campionato diverso. Deve allenarsi perché si è allenato poco. Sono fiducioso per lui e per gli altri".