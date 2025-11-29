Milan-Lazio, Nkunku: spazio dal primo minuto? E Allegri ne parla così

Milan-Lazio, Nkunku dovrebbe partire da titolare visto l'affaticamento muscolare di Pulisic. Occasione da prendere al volo per il francese. Ecco la nostra analisi
Milan-Lazio, altra occasione molto importante per Nkunku. Il calciatore francese, vista l'assenza di Pulisic, potrebbe giocare da titolare contro la squadra di Maurizio Sarri. Per ora il francese non ha lasciato il segno con il Diavolo. Un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce e tanta fatica in campionato, dove non riesce a mettere sul campo tutte le sue qualità. Come Leao, anche Nkunku gioca in un ruolo non propriamente suo visto che non parte dalla fascia sinistra, ma deve giocare come prima/seconda punta. Con Leao, che dovrebbe giocare dal primo minuto, hanno già giocato contro il Parma proprio da titolari.
Milan-Lazio, Nkunku ancora titolare
Qualche spunto interessante in quella partita, ma poi il francese è entrato molto male nel derby contro l'Inter al posto di Pulisic. Nkunku, infatti, non è riuscito a tenere un pallone non riuscendo a fare salire la squadra quando ce n'era davvero bisogno. Allegri in conferenza stampa ne ha parlato così: "Credo che a chi arriva negli ultimi giorni come lui e poi è andato due volte in Nazionale, non si può chiedere di più. Mi aspetto che nel futuro si esprima al massimo. È forte tecnicamente, viene da un campionato diverso. Deve allenarsi perché si è allenato poco. Sono fiducioso per lui e per gli altri".