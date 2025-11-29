Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri sulla fascia e in attacco

FORMAZIONI

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri sulla fascia e in attacco

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: gioca ancora Bartesaghi. Ecco la coppia d'attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

—  

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in diretta tv o streaming >>>

Sarà Giuseppe Collu, classe 1990, della sezione A.I.A. di Cagliari, a dirigere Milan-Lazio. Finora Collu ha incontrato il Milan per due volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria (Genoa-Milan 1-2 del 5 maggio 2025) e una sconfitta (Milan-Cremonese 1-2 del 23 agosto 2025). Con la Lazio, invece, un solo incrocio: Atalanta-Lazio 0-0 del 19 ottobre 2025.

Leggi anche
Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali: torna Rabiot. Ecco chi gioca sulla sinistra
Milan-Virtus Entella, formazioni ufficiali: torna in campo Jashari. Pulisic …

© RIPRODUZIONE RISERVATA