Sarà Giuseppe Collu, classe 1990, della sezione A.I.A. di Cagliari, a dirigere Milan-Lazio. Finora Collu ha incontrato il Milan per due volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria (Genoa-Milan 1-2 del 5 maggio 2025) e una sconfitta (Milan-Cremonese 1-2 del 23 agosto 2025). Con la Lazio, invece, un solo incrocio: Atalanta-Lazio 0-0 del 19 ottobre 2025.