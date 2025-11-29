L’ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del portoghese Rafael Leao e del suo ruolo da prima punta, ritagliato da Massimiliano Allegri. L'ex bomber ucraino ha riferito che il 10 rossonero ha le caratteristiche giuste per farlo, ma deve migliorare molto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Shevchenko su Rafael Leao: "Può giocare da prima punta? Sì, se tu giochi un po' più indietro, riesci a creare spazio davanti. Un giocatore come Leao, con le sue caratteristiche, è velocissimo e attacca la profondità: secondo me in quel ruolo dovrà ancora migliorare tanto perché non ha mai giocato da prima punta. È un ruolo in cui ha bisogno di adattarsi. Però ha tutte le possibilità perché ha la velocità, adesso ha acquisito quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan"