Post Milan-Lazio, Condò: 'Collu è un genio: ha salvato la faccia del VAR'

Il giornalista Paolo Condò ai microfoni di 'Sky Sport 24' ha detto la sua riguardo l'episodio Pavlovic-Marusic che farà discutere per molto tempo. Ecco le sue dichiarazioni.

"È stato un finale incandescente. Tante cose da dire sia sulla liturgia del Var che sulla decisione dell’arbitro Collu. Io non considero rigore la metà dei rigori dati per falli di mano, specialmente su situazioni ravvicinate come questa. Collu è un genio: ristabilisce giustizia, salvando la faccia al Var per quella che è stata una chiamata assurda a mio giudizio".