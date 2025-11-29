Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Condò dopo Milan-Lazio: “Collu un genio: ristabilisce la giustizia salvando la faccia al VAR”

MILAN-LAZIO

Condò dopo Milan-Lazio: “Collu un genio: ristabilisce la giustizia salvando la faccia al VAR”

Post Milan-Lazio, Condò: 'Collu è un genio: ha salvato la faccia del VAR'
Nel post-partita di Milan-Lazio il giornalista Paolo Condò ha parlato dell'episodio Pavlovic-Marusic, destinato a far discutere per molti giorni. Ecco le parole ai microfoni di 'Sky Sport 24'
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a correre senza rallentare. Dopo il successo nel derby, i rossoneri replicano con un altro 1-0, questa volta ai danni della Lazio di Maurizio Sarri. A decidere la sfida è la zampata di Rafa Leao e l'ennesima prova monumentale di Mike Maignan, autore nel primo tempo di una parata destinata a restare tra le più spettacolari della stagione, dopo la prestazione eroica contro i nerazzurri.

Dopo un avvio vivace nei primi 20 minuti, la gara si spegne fino all'intervallo. La ripresa, invece, si accende subito: al 51' Leao sfrutta alla perfezione il cross di Fikayo Tomori e porta avanti il Milan. I rossoneri costruiscono diverse occasioni per chiuderla, mentre la Lazio prova a reagire nel finale senza trovare spazi. Proprio allo scadere arriva l'episodio più discusso: sul tiro al volo di Romagnoli, Pavlovic, trattenuto da Marusic, tocca la palla con il gomito. Il direttore di gara Collu inizialmente lascia correre, ma dopo un lungo check VAR di oltre sei minuti assegna un fallo a favore del Milan, spegnendo le speranze biancocelesti.

LEGGI ANCHE

Sky, le parole di Paolo Condò dopo Milan-Lazio

—  

Il giornalista Paolo Condò ai microfoni di 'Sky Sport 24' ha detto la sua riguardo l'episodio Pavlovic-Marusic che farà discutere per molto tempo. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Lazio 1-0: Maignan e Bartesaghi da applausi!

"È stato un finale incandescente. Tante cose da dire sia sulla liturgia del Var che sulla decisione dell’arbitro Collu. Io non considero rigore la metà dei rigori dati per falli di mano, specialmente su situazioni ravvicinate come questa. Collu è un genio: ristabilisce giustizia, salvando la faccia al Var per quella che è stata una chiamata assurda a mio giudizio".

Leggi anche
Milan, Tomori dopo la Lazio: “Per me difensore è bello vincere 1-0. I 3 punti valgono lo...
Milan-Lazio, Leao: “È bello fare gol. Per questo lavoro da centravanti. Ringrazio la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA