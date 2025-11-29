Rafael Leao , attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lazio , partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 1-0, così Leao nel post-partita di 'DAZN'

Sul bel gol-vittoria per il Milan: "Per questo lavoro, da centravanti. È bello fare gol. Devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un gran lavoro, perché il gol è frutto di quanto abbiamo fatto in settimana. Vittoria sofferta ma importantissima per noi".