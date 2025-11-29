Sul momento del Milan : "Siamo una squadra. Il derby è stata una bella soddisfazione, stasera un'altra bella vittoria. Ma con 28 punti non andiamo da nessuna parte. Ora abbiamo la Coppa Italia, le altre partite di campionato. Poi ci sarà anche la Supercoppa. Dobbiamo continuare a lavorare così".

Su Rafael Leao: "Rafa sta imparando a fare il centravanti, lo faceva già al Lille, poi l'ha un po' perso. È bravo di testa, è forte fisicamente. Poi si mette a disposizione della squadra, rincorre. Non ho mai visto vincere grandi squadre senza grandi uomini squadra. Tutti devono mettere le proprie qualità tecniche e fisiche a disposizione della squadra. Altrimenti si ritorna sulle montagne russe e questo non va bene".