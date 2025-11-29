Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Allegri dopo Milan-Lazio: “Leao sta imparando a fare il centravanti. E si mette a disposizione della squadra”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sul match: "Primo tempo complicato, la Lazio dava molta pressione, chiudeva bene tutte le linee di passaggio. In queste partite devi essere bravo a non andare sotto. Bravo Maignan con una parata all'inizio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, segnato il gol, avuto anche altre occasioni per segnare e abbiamo anche difeso discretamente bene".

Sul momento del Milan: "Siamo una squadra. Il derby è stata una bella soddisfazione, stasera un'altra bella vittoria. Ma con 28 punti non andiamo da nessuna parte. Ora abbiamo la Coppa Italia, le altre partite di campionato. Poi ci sarà anche la Supercoppa. Dobbiamo continuare a lavorare così".

Su Rafael Leao: "Rafa sta imparando a fare il centravanti, lo faceva già al Lille, poi l'ha un po' perso. È bravo di testa, è forte fisicamente. Poi si mette a disposizione della squadra, rincorre. Non ho mai visto vincere grandi squadre senza grandi uomini squadra. Tutti devono mettere le proprie qualità tecniche e fisiche a disposizione della squadra. Altrimenti si ritorna sulle montagne russe e questo non va bene".

