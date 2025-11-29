Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Marelli spiega l’episodio nel finale: “Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata”

Marelli chiaro: 'Quello di Pavlovic non è rigore per tre motivi: ecco quali'
Nel post-partita di Milan-Lazio, l'ex arbitro Luca Marelli spiega l'episodio discusso di Pavlovic che poteva cambiare il risultato finale
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri non ha più intenzione di fermarsi. Dopo l'1-0 contro l'Inter, arriva un altro successo con lo stesso risultato. Il Diavolo batte la Lazio di Maurizio Sarri grazie al gol vittoria di Rafa Leao e grazie all'ennesima prestazione di alto livello di Mike Maignan, che nel primo tempo ha realizzato una delle parate più belle dell'intero campionato fino ad oggi.

Dopo i primi 20', nel primo tempo non succede praticamente più nulla. La seconda frazione invece è stata piena di episodi. Al 51' Leao la sblocca dopo un bel cross di Fikayo Tomori. Dopo diverse occasioni per il Diavolo, la Lazio tenta il forcing finale ma il Milan respinge sempre in modo deciso le offensive laziali. All'ultimo secondo l'episodio che poteva cambiare la partita: Romagnoli tira al volo, Pavlovic dopo una trattenuta con Marusic colpisce il pallone con il gomito. All'inizio Collu non fischia nulla, dopo il richiamo al VAR (revisione durata più di 6 minuti) decreta un fallo contro la Lazio.

Le parole di Luca Marelli sull'episodio di Pavlovic

Nel post-partita di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato l'episodio. Ecco le sue dichiarazioni a 'Vamos'.

"Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic è di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata, perché assegnare poi un fallo in attacco è esagerato".

