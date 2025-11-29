Marelli chiaro: 'Quello di Pavlovic non è rigore per tre motivi: ecco quali'

"Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic è di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata, perché assegnare poi un fallo in attacco è esagerato".