Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lazio 1-0, così Tomori nel post-partita di 'DAZN'
Sulla vittoria della squadra: "Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lungo e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa".