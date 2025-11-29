Milan-Lazio 1-0, così Tomori nel post-partita di 'DAZN'

Sulla vittoria della squadra: "Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lungo e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa".