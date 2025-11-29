Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Milan, Tomori dopo la Lazio: “Per me difensore è bello vincere 1-0. I 3 punti valgono lo stesso”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria della squadra: "Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lungo e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa".

Sul Milan di Allegri che prende pochi gol: "Sì sì, sappiamo che ogni partita è difficile. Per me difensore è bello vincere 1-0, perché abbiamo difeso bene ma anche per gli attaccanti. I 3 punti valgono lo stesso, che vinci 3-0 o 1-0. Sono contento per Rafa e dobbiamo continuare così".

