MILAN-LAZIO

Milan, Allegri dopo la Lazio: “Maignan? Il portiere fa parte degli 11. E se ce l’hai bravo …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 1-0, così Allegri nel post-partita di 'DAZN'

Su cosa è successo negli ultimi concitati minuti di partita: "Niente. Ho solamente detto che quando c'è lui succedono sempre cose brutte a noi, nessuna offesa. L'importante era vincere. Abbiamo fatto una partita a due facce. Nel secondo tempo la squadra ha fatto ottime cose anche tecnicamente, ma bisogna assolutamente migliorare in alcune fasi della partita".

Su quanta percentuale ha Rafael Leao e quanta percentuale ha Allegri in questa vittoria: ""Io di percentuale non ho niente. Leao può fare il centravanti, lo faceva già al Lille. Ha attaccato molto bene la porta, può solo che migliorare".

Su quanti punti porta l'avere un grandissimo portiere come Mike Maignan: "Il portiere fa parte degli 11 che scendono in campo. Non è questione di portiere, ma è una questione di avere giocatori bravi. Così è più semplice vincere le partite. Maignan ha fatto una parata molto difficile, ma tutta la squadra è stata brava, anche a costruire un entusiasmo che dobbiamo mantenere".

Se si può nominare la parola Scudetto: "Ma no, voi potete nominare quello che vi pare. Questi 3 punti sono importanti perché sono 3 in meno che bisogna fare per rientrare in Champions. Adesso bisogna concentrarsi prima sulla Coppa Italia e poi sulle 6 partite rimanenti. La classifica è spaccata a metà, quindi è un campionato strano e bisogna fare più punti possibile perché in una giornata può cambiare tutto".

Sui difensori del Milan: "I difensori, gli attaccanti, quelli che entrano, per cercare di creare dei presupposti per fare una bella stagione è importante che tutti siano partecipi. E questo lo fanno i grandi giocatori, sennò non riusciresti a lottare per la vittoria. Non deve essere un punto di arrivo la vittoria nel derby, quella di stasera, l'importante è continuare a fare punti".

Su come si inverte il trend contro le piccole: "Avremo modo di preparare prima di Torino la partita. Dobbiamo essere bravi ad invertire la rotta e giocare le partite con la stessa attenzione di stasera".

