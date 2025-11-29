Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Bartesaghi dopo Milan-Lazio: “Devo continuare così: con la testa libera. Tranquillo e sereno”

Daniele Triolo Redattore 

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 1-0, così Bartesaghi nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Ogni partita è a sé. Cerchiamo di partire sempre al massimo, forte. Loro sono partiti con una forte pressione, poi si sono stancati. Siamo usciti fuori noi e abbiamo trovato il momento giusto per crearci le occasioni".

Sul suo campionato: "Per ora sta andando tutto benissimo, ma si può sempre migliorare. Devo continuare così, con la testa libera. È un mio punto di forza rimanere tranquillo e sereno, devo continuare così".

Sul suo approdo in Prima Squadra: "I compagni mi hanno accolto benissimo, mi danno fiducia, che è la cosa più importante. Li ringrazio sempre".

Sulla sua esperienza con il Milan Futuro: "Esperienza importante, inizi ad assaggiare un po' la pressione. Con il lavoro dell'anno scorso si sono visti i risultati. Ma devo stare tranquillo, è ancora tutto da fare".

