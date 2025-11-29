Davide Bartesaghi , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lazio , partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 1-0, così Bartesaghi nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Ogni partita è a sé. Cerchiamo di partire sempre al massimo, forte. Loro sono partiti con una forte pressione, poi si sono stancati. Siamo usciti fuori noi e abbiamo trovato il momento giusto per crearci le occasioni".