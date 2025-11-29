Sul suo campionato: "Per ora sta andando tutto benissimo, ma si può sempre migliorare. Devo continuare così, con la testa libera. È un mio punto di forza rimanere tranquillo e sereno, devo continuare così".
Sul suo approdo in Prima Squadra: "I compagni mi hanno accolto benissimo, mi danno fiducia, che è la cosa più importante. Li ringrazio sempre".
Sulla sua esperienza con il Milan Futuro: "Esperienza importante, inizi ad assaggiare un po' la pressione. Con il lavoro dell'anno scorso si sono visti i risultati. Ma devo stare tranquillo, è ancora tutto da fare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA