Pellegatti: 'Con Maignan il Milan ha dieci punti in più. Mi fa impazzire l'idea ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere sulla partita e in particolare su Mike Maignan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Di questa partita mi rimane una grande sofferenza". Inizia così il commento di Carlo Pellegatti dopo la vittoria del Milan sulla Lazio per 1-0. Ecco le parole del giornalista da 'Instagram': "Un primo tempo troppo faticato, diciamo pure brutto".

Il tifoso rossonero parla anche di Maignan, autore di un vero e proprio miracolo contro Gila: "La griffe di Mike Maignan, grazie a lui il Milan ha dieci punti in più. L'idea che possa firmare tra un mese per un'altra squadra mi fa impazzire".

Pellegatti continua con la sua analisi: "Mi rimane il gol da centravanti di Leao. Mi rimane l'emozione finale: fallo di mano di Pavlovic che l'arbitro va a vedere. Vedo la TV non mi sembra fallo. Dopo la chiamata del fallo in attacco ci siamo abbracciati. Il Milan è in testa per una notte, intanto portiamola a casa. I ragazzi ci fanno soffrire, ma sono in testa", chiude così il giornalista.

