Pellegatti continua con la sua analisi: "Mi rimane il gol da centravanti di Leao. Mi rimane l'emozione finale: fallo di mano di Pavlovic che l'arbitro va a vedere. Vedo la TV non mi sembra fallo. Dopo la chiamata del fallo in attacco ci siamo abbracciati. Il Milan è in testa per una notte, intanto portiamola a casa. I ragazzi ci fanno soffrire, ma sono in testa", chiude così il giornalista.