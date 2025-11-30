Sulla parata di Mike Maignan sul colpo di testa di Mario Gila: "Abbiamo un portiere fantastico. Quindi è una sicurezza Mike in porta".

Sulla coscia destra: "La coscia ho avuto un po' di fastidio, ho stretto i denti".

Sull'aver battuto una punizione vicino a Luka Modrić: "All'inizio non volevo tirarla, poi ho sentito il mister che mi ha spronato, quindi sono andato sulla palla e ho provato a calciare".

Sulla possibile convocazione in Nazionale: "La Nazionale è il prossimo step, un sogno che devo avverare. Però lo avvero allenandomi e dando sempre il massimo per questa maglia".

Sul Commissario Tecnico degli Azzurri, Gennaro Gattuso, che era presente allo stadio: "Mi fa piacere, ma non guardo queste cose, penso a dare sempre il massimo".

Sul suo primo ricordo da tifoso del Milan: "La chiamata che dovevo giocare per questa squadra. Ero piccolo e mio padre mi disse che mi aveva chiamato il Milan. Mi presento al Milan e vedo Maldini e Carbone, sensazione meravigliosa, ancora di più per mio padre, più milanista di me. Avevo più o meno 6-7 anni".