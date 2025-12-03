Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Infortunio Pulisic: decisione presa verso Lazio-Milan. Sorpresa Jashari

Pulisic, le ultime novità sul suo infortunio: ecco la decisione verso Lazio-Milan
Pulisic ha saltato l'ultima partita del Milan in Serie A per un piccolo infortunio. Quale decisione verso la Lazio di Coppa Italia? Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan: domani sera all'Olimpico di Roma 'rivincita' con la Lazio. Dopo la vittoria dei rossoneri in Serie A, di nuovo sfida contro i biancocelesti, stavolta per la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 2025-26. Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista a San Siro, ma non ci dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione nelle scelte.

Lazio-Milan, le novità sull'infortunio di Pulisic

Arrivano importanti e positive novità da Milanello: a riportarle è il giornalista di Sky Sport 24Peppe Di Stefano. Contro la Lazio è recuperato anche Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita di campionato per un affaticamento muscolare.

L'attaccante rossonero sarà convocato per la partita di domani. Da capire se giocherà dal primo minuto e se si siederà solo in panchina. Il Milan avrà presto altri impegni importanti: questo lunedì torna la Serie A con Torino-Milan. Nelle prossime settimane anche gli impegni di Supercoppa Italiana.  Confermati Rabiot e Leao dal primo minuto, mentre potrebbero giocare da titolare Ricci, De Winter, Estupinan e anche Jashari a sorpresa. 

