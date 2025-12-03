L'attaccante rossonero sarà convocato per la partita di domani. Da capire se giocherà dal primo minuto e se si siederà solo in panchina. Il Milan avrà presto altri impegni importanti: questo lunedì torna la Serie A con Torino-Milan. Nelle prossime settimane anche gli impegni di Supercoppa Italiana. Confermati Rabiot e Leao dal primo minuto, mentre potrebbero giocare da titolare Ricci, De Winter, Estupinan e anche Jashari a sorpresa.