L’ex Chelsea, si legge, starebbe meglio e Allegri spererebbe di recuperarlo per la sfida di giovedì di Coppa Italia sempre contro la Lazio. Vedremo se il club lo rischierà oppure no. Possibile comunque che Pulisic rientri nella lista dei convocati, partendo magari dalla panchina. Lunedì prossimo, infatti, il Diavolo tornerà in campo in Serie A per sfidare il Torino, poi ci saranno i prossimi impegni tra cui la Supercoppa Italiana.