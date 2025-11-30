Pianeta Milan
Verso Lazio-Milan di Coppa Italia: ultime novità sull'infortunio di Pulisic. Ecco come sta l'attaccante rossonero e cosa filtra su di lui
Come riportato dal sito pazzidifanta.com, dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio in campionato, il Milan sta già preparando la nuova sfida contro i biancocelesti prevista per il prossimo giovedì. Partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Nell’allenamento odierno, si legge, lavoro di scarico quasi per tutti e differenziato per i giocatori infortunati.

Tra quest'ultimi presente anche l'attaccante Christian Pulisic. L'esterno del Milan ha saltato la partita di ieri per un affaticamento muscolare accusato negli allenamenti precedenti a Milan-Lazio. Secondo pazzidifanta.com ci sarebbero novità molto importanti.

L’ex Chelsea, si legge, starebbe meglio e Allegri spererebbe di recuperarlo per la sfida di giovedì di Coppa Italia sempre contro la Lazio. Vedremo se il club lo rischierà oppure no. Possibile comunque che Pulisic rientri nella lista dei convocati, partendo magari dalla panchina. Lunedì prossimo, infatti, il Diavolo tornerà in campo in Serie A per sfidare il Torino, poi ci saranno i prossimi impegni tra cui la Supercoppa Italiana.

