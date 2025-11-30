Milan-Lazio 1-0, una grande e meritata vittoria dei rossoneri che hanno passato la serata in testa alla classifica in attesa della sfida tra Napoli e Roma. Decisivo nel secondo tempo il gol di Leao dopo una grande azione del Diavolo. Protagonista della partita anche Youssouf Fofana, uscito nel secondo tempo per un problema all'inguine. Per il francese una partita a due facce. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA