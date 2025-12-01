Pianeta Milan
Milan, aggiornamenti sugli infortuni: Pulisic vicino al rientro. Gimenez out

Arrivano degli aggiornamenti sugli infortunati del Milan: out ancora Gimenez a causa del problema alla caviglia. Notizie positive invece per Christian Pulisic, vicino al rientro
Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguardano gli infortunati in casa Milan. Come sappiamo, Santiago Gimenez e Christian Pulisic non hanno preso parte al match contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia e un risentimento muscolare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il messicano Gimenez questa settimana dovrebbe riprendere individualmente a lavorare sul campo, il tutto per migliorare la sua attuale condizione.

Milan, novità da Milanello

Notizie ancor più positive riguardano, invece, l'americano Christian Pulisic: il numero 11 dovrebbe rientrare in gruppo tra domani e dopo domani, non ci sono certezze sulla sua presenza per la sfida contro la Lazio in Coppa Italia, in programma il 4 dicembre allo Stadio Olimpico. Se l'americano non dovrebbe essere convocato è solo a scopo precauzionale, visti i recenti problemi. Out ancora il giovane Athekame. Le varie situazioni verranno comunque monitorate al meglio nei prossimi giorni, in vista degli impegni in campionato.

