Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguardano gli infortunati in casa Milan. Come sappiamo, Santiago Gimenez e Christian Pulisic non hanno preso parte al match contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia e un risentimento muscolare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il messicano Gimenez questa settimana dovrebbe riprendere individualmente a lavorare sul campo, il tutto per migliorare la sua attuale condizione.