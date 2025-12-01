Milan, Jacobelli: 'Il Diavolo corre per lo scudetto. Leao uno dei motivi'

Il giornalista Xavier Jacobelli dedica una parte del suo fondo per l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' al Milan di Massimiliano Allegri ma soprattutto a un cambiamento tattico che, secondo lui, è il principale motivo per cui il Diavolo si trova primo in classifica in attesa del big match Roma-Napoli. Parliamo della metamorfosi di Rafa Leao , diventato ormai una prima punta nel 3-5-2 studiato dal tecnico toscano.

Jacobelli analizza la partita di 'San Siro' evidenziando come la Lazio abbia disputato un primo di grande livello, andando vicina più volte al gol, evitati dall'ennesima prestazione monumentale di Mike Maignan. Nel secondo tempo però è cambiato tutto. Dopo 45' minuti impalpabili di Rafa Leao, il 10 portoghese emerge nel momento migliore possibile per i rossoneri. Al 51' Tomori crossa dalla destra e Leao, con un movimento da prima punta vera, insacca alle spalle di Provedel, fino a quel momento mai interessato dalle offensive del Diavolo.