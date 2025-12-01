Massimiliano Allegri , in questa stagione, ha deciso di schierare il suo Milan con il 3-5-2 e, pertanto, ha spostato Rafael Leao , solitamente abituato a giocare da esterno offensivo sulla fascia sinistra, in posizione di punta centrale. I risultati, finora, sono confortanti : 5 gol in 9 partite per Leao, che ha toccato quota 76 reti in 270 partite in maglia rossonera, raggiungendo così Pietro Paolo Virdis al 17° posto nella classifica cannonieri del Milan di tutti i tempi .

Milan, tutti i '9' di Allegri prima di Rafa Leao

In fondo, ha evidenziato 'Tuttosport', quando Allegri sceglie il suo 'numero 9' difficilmente sbaglia. Al Milan, nel biennio 2010-2012, fece segnare 42 gol in campionato a Zlatan Ibrahimović. Alla Juventus, nella stagione 2016-2017 prima e 2018-2019 poi, fu la volta di Gonzalo Higuaín (24 reti) e Cristiano Ronaldo (21). Con Allegri, insomma, i centravanti segnano eccome. Nella terza stagione al Milan (2012-2013), cominciò con Giampaolo Pazzini e concluse poi con Mario Balotelli: il primo segnò 15 reti, il secondo 12.