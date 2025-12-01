Lazio-Milan di Coppa Italia, Archetti così sulla 'Gazzetta' di oggi

Pierfrancesco Archetti, in un editoriale su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha presentato così il match. "Tra Lazio e Milan nessuno vorrà mollare un centimetro non soltanto per le risse di 'San Siro' e per la voglia di rivalsa; ci saranno degli avvicendamenti per normale stanchezza di alcuni protagonisti, però anche per difficoltà numeriche in gruppo non sarà una rivoluzione. Giusto rispettare una manifestazione che mette in palio anche l’Europa, per la vincitrice, e la partecipazione alla Supercoppa nazionale anche per la finalista. Inoltre Lazio-Milan sarà l’unico degli otto match in cui nessuna delle due ha anche l’impegno in queste eurocoppe. Possono puntare tutte le energie su un raro sovraccarico infrasettimanale".