Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma si disputerà Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: Pierfrancesco Archetti ('La Gazzetta dello Sport') la presenta così sul quotidiano sportivo
Daniele Triolo Redattore 

La Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri, dopo l'ultimo confronto diretto in campionato a 'San Siro', Milano, si ritroveranno di fronte giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Stavolta, però, si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma e si tratterà di una gara secca: chi vincerà, accederà ai quarti di finale del torneo.

Pierfrancesco Archetti, in un editoriale su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha presentato così il match. "Tra Lazio e Milan nessuno vorrà mollare un centimetro non soltanto per le risse di 'San Siro' e per la voglia di rivalsa; ci saranno degli avvicendamenti per normale stanchezza di alcuni protagonisti, però anche per difficoltà numeriche in gruppo non sarà una rivoluzione. Giusto rispettare una manifestazione che mette in palio anche l’Europa, per la vincitrice, e la partecipazione alla Supercoppa nazionale anche per la finalista. Inoltre Lazio-Milan sarà l’unico degli otto match in cui nessuna delle due ha anche l’impegno in queste eurocoppe. Possono puntare tutte le energie su un raro sovraccarico infrasettimanale".

Archetti ha quindi proseguito così. "Maurizio Sarri non è amante del turnover, quindi non patisce anche se deve riproporre gli stessi uomini o quasi. Max Allegri è il primatista di Coppe Italia conquistate, ben cinque di cui quattro consecutive tra il 2015 e il 2018: il boccale dorato gli garba, come dicono dalle sue parti. I successi in serie, soprattutto il filotto iniziale, vennero ottenuti con una Juventus che aveva una struttura di squadra diversa da quella del Milan attuale. Il passaggio di giovedì all’Olimpico probabilmente gli consentirà di far rifiatare un elemento per reparto, cercando però di mantenere intatta l’intelaiatura di un complesso che sta viaggiando al vertice della Serie A".

