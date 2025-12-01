LEGGI ANCHE: Allegri, è un Milan top class: più del 50% dei punti in classifica negli scontri diretti. Ma ora ... >>>
Archetti ha quindi proseguito così. "Maurizio Sarri non è amante del turnover, quindi non patisce anche se deve riproporre gli stessi uomini o quasi. Max Allegri è il primatista di Coppe Italia conquistate, ben cinque di cui quattro consecutive tra il 2015 e il 2018: il boccale dorato gli garba, come dicono dalle sue parti. I successi in serie, soprattutto il filotto iniziale, vennero ottenuti con una Juventus che aveva una struttura di squadra diversa da quella del Milan attuale. Il passaggio di giovedì all’Olimpico probabilmente gli consentirà di far rifiatare un elemento per reparto, cercando però di mantenere intatta l’intelaiatura di un complesso che sta viaggiando al vertice della Serie A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA