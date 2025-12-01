Pianeta Milan
Milan, il boom di Bartesaghi: dalle giovanili alla titolarità. E la difesa ride nel sistema di Allegri

Milan, sta esplodendo Bartesaghi: il prodotto del vivaio è ormai titolare. E il terzetto dietro ...
Davide Bartesaghi, classe 2005, prodotto del settore giovanile rossonero, ha praticamente soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come quinto di sinistra del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Con lui funziona, però, tutta la difesa del Milan
Davide Bartesaghi, classe 2005, prodotto del settore giovanile del Milan, è protagonista di un bell'approfondimento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché il ragazzo, cresciuto nel vivaio rossonero, con la fiducia di Massimiliano Allegri sta migliorando partita dopo partita e ora, di fatto, si può considerare un titolare del Diavolo primo in classifica: soffiato il posto in squadra Pervis Estupiñán, investimento estivo da 19 milioni di euro, bonus inclusi.

Milan, Bartesaghi si è imposto nell'undici titolare

Tutto questo, però, Bartesaghi se lo sta meritando. Ha esordito in Prima Squadra, in uscita dal Milan Primavera, il 23 settembre 2023, in occasione di Milan-Verona 1-0, lanciato da Stefano Pioli. In Serie A, poi, ha rimediato anche la prima espulsione della sua carriera in campionato, il 27 settembre 2024 in Milan-Lecce 3-0 e, poi, spedito in Serie C per rinforzare il Milan Futuro, l'Under 23 rossonera, è retrocesso nei dilettanti dopo i playout contro la Spal.

Da lì, è iniziata la risalita per Bartesaghi, che ha subito incassato la fiducia del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Allegri per questa stagione. Partito come riserva di Estupiñán, ora lo ha scalzato nelle gerarchie del tecnico livornese. Titolare, per la gioia di mamma Stefania e di papà Daniele, colui che - da milanista fino al midollo - lo accompagnava in auto agli allenamenti. Ora Bartesaghi punta ad una convocazione con la Nazionale maggiore del Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, per i playoffMondiali di marzo 2026.

Ma nel Milan di Allegri non funziona soltanto Bartesaghi come quinto di sinistra nel 3-5-2. Anche il terzetto difensivo composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović, infatti, rende al top: in 13 giornate, già 7 'clean sheet'. L'ultima volta era successo nella stagione 2006-2007, quasi 20 anni fa. Quelli che, l'anno passato, entravano e uscivano dalla formazione titolare per molteplici errori, sono diventati tre pilastri. Mike Maignan, con le sue parate, si è preso la luce dei riflettori: ma se gli arrivano pochi tiri durante il match lo deve anche ai suoi angeli custodi. D'altronde, come Allegri sa benissimo, per vincere gli Scudetti si devono incassare pochi gol.

