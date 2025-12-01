Davide Bartesaghi , classe 2005 , prodotto del settore giovanile del Milan , è protagonista di un bell'approfondimento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché il ragazzo, cresciuto nel vivaio rossonero, con la fiducia di Massimiliano Allegri sta migliorando partita dopo partita e ora, di fatto, si può considerare un titolare del Diavolo primo in classifica : soffiato il posto in squadra Pervis Estupiñán , investimento estivo da 19 milioni di euro, bonus inclusi .

Milan, Bartesaghi si è imposto nell'undici titolare

Tutto questo, però, Bartesaghi se lo sta meritando. Ha esordito in Prima Squadra, in uscita dal Milan Primavera, il 23 settembre 2023, in occasione di Milan-Verona 1-0, lanciato da Stefano Pioli. In Serie A, poi, ha rimediato anche la prima espulsione della sua carriera in campionato, il 27 settembre 2024 in Milan-Lecce 3-0 e, poi, spedito in Serie C per rinforzare il Milan Futuro, l'Under 23 rossonera, è retrocesso nei dilettanti dopo i playout contro la Spal.