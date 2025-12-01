'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato un retroscena su quanto successo, al termine di Milan-Lazio 1-0 di sabato scorso allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, tra l'allenatore Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Una volta giunti nello spogliatoio anche Fikayo Tomori e Rafael Leao, fermatisi a rilasciare interviste a 'Sky Sport' e 'DAZN', Allegri ha preso la parola e ha tenuto un discorso ai suoi ragazzi.