Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, il retroscena del post-partita contro la Lazio: le parole di Allegri ai giocatori

ULTIME MILAN NEWS

Milan, il retroscena del post-partita contro la Lazio: le parole di Allegri ai giocatori

Milan, il retroscena del post-partita contro la Lazio: le parole di Allegri ai giocatori
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha dedicato belle parole ai giocatori rossoneri dopo essere riusciti a portare i tre punti a casa contro la Lazio di Maurizio Sarri grazie a un gol di Christian Pulisic. Il retroscena
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato un retroscena su quanto successo, al termine di Milan-Lazio 1-0 di sabato scorso allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, tra l'allenatore Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Una volta giunti nello spogliatoio anche Fikayo Tomori e Rafael Leao, fermatisi a rilasciare interviste a 'Sky Sport' e 'DAZN', Allegri ha preso la parola e ha tenuto un discorso ai suoi ragazzi.

Milan, Allegri raggiante per questo motivo

—  

Per la 'rosea', Allegri al termine di ogni gara parla per cercare di trasmettere qualche concetto alla sua squadra. Le parole nel post-partita di Milan-Lazio, però, sarebbero state particolarmente significative ed Allegri le avrebbe pronunciate con soddisfazione. «Siete un grande gruppo e sono fiero di voi», il senso delle sue frasi. Allegri temeva che, dopo la gioia nel derby, il suo Milan potesse - incosciamente - calare o staccare la spina.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, una pista 'esotica' per il rinforzo tanto invocato da Allegri >>>

La squadra, invece, non solo non ha 'tradito' il suo condottiero, ma ha lottato come se stesse giocando una finale. Si è abbassata in modo compatto per poi ripartire. Inoltre, ha segnato sullo sviluppo un'azione provata ripetutamente a Milanello: inserimento di Tomori, un marcatore della difesa a tre, cross perfetto e gol da centravanti di Leao. Che felicità per Allegri.

Leggi anche
Il Milan vola con Leao centravanti: i numeri del portoghese da ‘9’ sono davvero...
Milan-Como a Perth? La Lega Serie A mette fretta alla FIFA: il punto della situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA