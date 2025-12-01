Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha dedicato belle parole ai giocatori rossoneri dopo essere riusciti a portare i tre punti a casa contro la Lazio di Maurizio Sarri grazie a un gol di Christian Pulisic. Il retroscena
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato un retroscena su quanto successo, al termine di Milan-Lazio 1-0 di sabato scorso allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, tra l'allenatore Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Una volta giunti nello spogliatoio anche Fikayo Tomori e Rafael Leao, fermatisi a rilasciare interviste a 'Sky Sport' e 'DAZN', Allegri ha preso la parola e ha tenuto un discorso ai suoi ragazzi.
Milan, Allegri raggiante per questo motivo
Per la 'rosea', Allegri al termine di ogni gara parla per cercare di trasmettere qualche concetto alla sua squadra. Le parole nel post-partita di Milan-Lazio, però, sarebbero state particolarmente significative ed Allegri le avrebbe pronunciate con soddisfazione. «Siete un grande gruppo e sono fiero di voi», il senso delle sue frasi. Allegri temeva che, dopo la gioia nel derby, il suo Milan potesse - incosciamente - calare o staccare la spina.