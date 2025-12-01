Lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , come noto, a inizio 2026 sarà indisponibile per qualche giorno per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e, pertanto, da mesi si cerca una nuova 'sistemazione' per Milan-Como , partita di Serie A in programma nel weekend dell' 8 febbraio 2026 .

Milan-Como a Perth oppure no? Le ultime news

Lega Serie A, Milan e Como avrebbero già deciso, in realtà, di giocarla a Perth, nella Western Australia e, nelle scorse settimane, hanno anche ottenuto il via libera di UEFA, Federazione Asiatica, Federazione Australiana e F.I.G.C.. Manca, però, ancora il sì definitivo dalla FIFA affinché i rossoneri possano disputare il match 'interno' di campionato in una località - lontana - dalla forte fanbase milanista.