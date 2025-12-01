Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Como a Perth? La Lega Serie A mette fretta alla FIFA: il punto della situazione

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Como a Perth? La Lega Serie A mette fretta alla FIFA: il punto della situazione

Milan-Como a Perth? La Lega Serie A mette fretta alla FIFA: il punto della situazione
Ad oggi non si sa ancora con certezza se Milan-Como di Serie A, in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026, sarà disputata o meno a Perth (Australia) così come nei piani di tutti in Italia. Ecco le novità dal 'Corriere della Sera' di oggi
Daniele Triolo Redattore 

Lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, come noto, a inizio 2026 sarà indisponibile per qualche giorno per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e, pertanto, da mesi si cerca una nuova 'sistemazione' per Milan-Como, partita di Serie A in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026.

Milan-Como a Perth oppure no? Le ultime news

—  

Lega Serie A, Milan e Como avrebbero già deciso, in realtà, di giocarla a Perth, nella Western Australia e, nelle scorse settimane, hanno anche ottenuto il via libera di UEFA, Federazione Asiatica, Federazione Australiana e F.I.G.C.. Manca, però, ancora il sì definitivo dalla FIFA affinché i rossoneri possano disputare il match 'interno' di campionato in una località - lontana - dalla forte fanbase milanista.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, una pista 'esotica' per il rinforzo tanto invocato da Allegri >>>

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, per questo motivo, la Lega Serie A invierà oggi una lettera alla FIFA sul tema. L'obiettivo è quello di ottenere una risposta entro fine anno, così da poter organizzare nel giro di un mese la trasferta a Perth oppure cambiare programma.

Leggi anche
Milan-Lazio, bravo Collu: giusto non dare rigore agli ospiti. Il caos è al VAR. La ricostruzione
Leao, professione centravanti: Allegri ha cambiato il portoghese del Milan. Ma a gennaio …

© RIPRODUZIONE RISERVATA