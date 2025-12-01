Di Paolo sarà fermato due partite. Poi riprenderà dalla Serie B

Per il 'CorSera', i vertici arbitrali promuovono Collu e la sua scelta: mai rigore il tocco di Pavlović in Milan-Lazio. Bocciano, però, il varista Di Paolo, che non avrebbe dovuto richiamare al monitor. Così facendo, infatti, ha rischiato di indurre il direttore di gara all'errore. Di Paolo, secondo quanto risulta, verrà fermato due partite e poi ripartirà dalla Serie B. Nessuno stop previsto, al contrario, per Collu.