Milan-Lazio, bravo Collu: giusto non dare rigore agli ospiti. Il caos è al VAR. La ricostruzione

Tiene incredibilmente ancora banco la vicenda del presunto calcio di rigore non concesso, nel recupero dell'ultimo Milan-Lazio 1-0 di campionato, dall'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari ai biancocelesti. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola è tornato sul 'casus belli' di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta meritatamente dal Diavolo di Massimiliano Allegri, 1-0 con gol di Rafael Leão al 51', contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Un episodio che ha mandato in silenzio stampa il club biancoceleste.

Milan-Lazio 1-0, ma quale rigore: ok Collu, pessimo il V.A.R.

Siamo quasi al minuto 95' di Milan-Lazio e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex Alessio Romagnoli gira verso la pota rossonera. La sfera, però, dopo la conclusione a distanza ravvicinata, impatta sul braccio di Strahinja Pavlović, girato di schiena poiché impegnato in un duello con il diretto avversario Adam Marušić e termina sul fondo.

L'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari lascia proseguire tutto, assegnando il calcio d'angolo alla Lazio. Al V.A.R., però, il collega Aleandro Di Paolo lo richiama ad una 'on field review'. Dopo quasi 6', Collu conferma la sua decisione dal campo - niente rigore per la Lazio - adducendo, però, come 'scusante' per il tocco di gomito di Pavlović un precedente fallo subito da Marušić.

Di Paolo sarà fermato due partite. Poi riprenderà dalla Serie B

Per il 'CorSera', i vertici arbitrali promuovono Collu e la sua scelta: mai rigore il tocco di Pavlović in Milan-Lazio. Bocciano, però, il varista Di Paolo, che non avrebbe dovuto richiamare al monitor. Così facendo, infatti, ha rischiato di indurre il direttore di gara all'errore. Di Paolo, secondo quanto risulta, verrà fermato due partite e poi ripartirà dalla Serie B. Nessuno stop previsto, al contrario, per Collu.

C'è, però, un dettaglio importante da aggiungere, perché certifica il caos imperante nella gestione del V.A.R.: sempre secondo i responsabili arbitrali, non era fallo nemmeno in favore del Milan. Spiegando la sua decisione, Collu è 'uscito' così fuori dal pasticcio scatenato in sala V.A.R.. Ma avrebbe dovuto far riprendere il gioco, semplicemente, con il corner in favore della squadra di Sarri.

