L'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari lascia proseguire tutto, assegnando il calcio d'angolo alla Lazio. Al V.A.R., però, il collega Aleandro Di Paolo lo richiama ad una 'on field review'. Dopo quasi 6', Collu conferma la sua decisione dal campo - niente rigore per la Lazio - adducendo, però, come 'scusante' per il tocco di gomito di Pavlović un precedente fallo subito da Marušić.
Di Paolo sarà fermato due partite. Poi riprenderà dalla Serie B—
Per il 'CorSera', i vertici arbitrali promuovono Collu e la sua scelta: mai rigore il tocco di Pavlović in Milan-Lazio. Bocciano, però, il varista Di Paolo, che non avrebbe dovuto richiamare al monitor. Così facendo, infatti, ha rischiato di indurre il direttore di gara all'errore. Di Paolo, secondo quanto risulta, verrà fermato due partite e poi ripartirà dalla Serie B. Nessuno stop previsto, al contrario, per Collu.
C'è, però, un dettaglio importante da aggiungere, perché certifica il caos imperante nella gestione del V.A.R.: sempre secondo i responsabili arbitrali, non era fallo nemmeno in favore del Milan. Spiegando la sua decisione, Collu è 'uscito' così fuori dal pasticcio scatenato in sala V.A.R.. Ma avrebbe dovuto far riprendere il gioco, semplicemente, con il corner in favore della squadra di Sarri.
