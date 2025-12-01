Manca davvero poco, ormai, alla riapertura del calciomercato e il Milan - come ormai noto - ha deciso di puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri con almeno due innesti di qualità. Se non addirittura tre. Tanto dipenderà anche dalle occasioni che il panorama italiano e internazionale proporrà all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare. Ma andiamo con ordine? Dove intende rinforzarsi il Milan? PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato: Milan, una pista ‘esotica’ per il rinforzo tanto invocato da Allegri
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato: Milan, una pista ‘esotica’ per il rinforzo tanto invocato da Allegri
Il Milan cerca un difensore centrale per il prossimo calciomercato invernale e, tra le varie piste che il club rossonero sta sondando, non va esclusa a priori quella che porta in Medio Oriente. L'esperto ha svelato i piani del Diavolo: le sue parole