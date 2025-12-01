Manca davvero poco, ormai, alla riapertura del calciomercato e il Milan - come ormai noto - ha deciso di puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri con almeno due innesti di qualità. Se non addirittura tre. Tanto dipenderà anche dalle occasioni che il panorama italiano e internazionale proporrà all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare. Ma andiamo con ordine? Dove intende rinforzarsi il Milan? PROSSIMA SCHEDA