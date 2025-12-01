Spazio, sotto la testata, alla cerimonia per l'assegnazione del premio di 'Tuttosport', il 'Golden Boy': per questo 2025, vince Doué del PSG. Stasera a Torino la consegna. E a proposito di Torino: male, molto male, i granata di Marco Baroni, sconfitti (1-2) in casa del Lecce. Nel finale Kristjan Asllani spara tra le braccia del portiere Wladimiro Falcone il penalty del possibile pareggio. Così il Toro non può andare avanti: alla prossima di campionato c'è il Milan.
Rossoneri primi in classifica, a quota 28 punti, con il Napoli di Antonio Conte, che passa 1-0 allo stadio 'Olimpico' contro la Roma grazie a un gol di David Neres e che sorpassa proprio i giallorossi di Gian Piero Gasperini in graduatoria. Capitolini raggiunti dall'Inter, che vince 2-0 a Pisa con la doppietta di Lautaro Martínez. Crolla ancora, 0-2, la Fiorentina sul campo dell'Atalanta: viola ultimi in Serie A e Edin Džeko, con il megafono, va sotto la curva a chiedere l'aiuto dei tifosi.
