Prima pagina Tuttosport: “Roma-Napoli 0-1, blitz di Neres. Conte ripiglia subito Allegri”

Prima pagina Tuttosport: 'Roma-Napoli 0-1, blitz di Neres. Conte ripiglia subito Allegri'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Kenan Yıldız, stella della Juventus di Luciano Spalletti. Più di un terzo dei gol della Juve, infatti, arrivano dal gioiello turco, più precoce addirittura di Alessandro Del Piero. In Europa, vantano statistiche migliori solo Lamine Yamal (Barcellona), Desiré Doué (PSG) e Arda Güler (Real Madrid). E ora Yıldız, visto l'infortunio che potrebbe mettere fuori causa Dušan Vlahović fino a febbraio, si candida anche per giocare da 'falso nueve'.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025

Spazio, sotto la testata, alla cerimonia per l'assegnazione del premio di 'Tuttosport', il 'Golden Boy': per questo 2025, vince Doué del PSG. Stasera a Torino la consegna. E a proposito di Torino: male, molto male, i granata di Marco Baroni, sconfitti (1-2) in casa del Lecce. Nel finale Kristjan Asllani spara tra le braccia del portiere Wladimiro Falcone il penalty del possibile pareggio. Così il Toro non può andare avanti: alla prossima di campionato c'è il Milan.

Rossoneri primi in classifica, a quota 28 punti, con il Napoli di Antonio Conte, che passa 1-0 allo stadio 'Olimpico' contro la Roma grazie a un gol di David Neres e che sorpassa proprio i giallorossi di Gian Piero Gasperini in graduatoria. Capitolini raggiunti dall'Inter, che vince 2-0 a Pisa con la doppietta di Lautaro Martínez. Crolla ancora, 0-2, la Fiorentina sul campo dell'Atalanta: viola ultimi in Serie A e Edin Džeko, con il megafono, va sotto la curva a chiedere l'aiuto dei tifosi.

