In alto, sotto la testata, si parla del successo esterno, 1-0, del Napoli allo stadio 'Olimpico' contro la Roma. Il big match della giornata è deciso da un gol in contropiede di David Neres. Gli azzurri di Antonio Conte, con questi tre punti, scavalcano proprio i giallorossi di Gian Piero Gasperini in vetta al campionato.
Con loro, c'è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha trovato in Rafael Leão il suo centravanti. Il portoghese è tornato a farlo, come ai tempi del Lille, in Francia: già 5 gol e un assist per lui in poche partite giocate a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori squadra a inizio stagione. E il Diavolo vola.
La più attardata tra le big, in Serie A, è la Juventus. I bianconeri rischiano di dover fare a meno di Dušan Vlahović per due mesi (oggi il responso degli esami per l'infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari). Ora più che mai, in avanti, la 'Vecchia Signora' dovrà affidarsi al gioiello turco Kenan Yıldız.
