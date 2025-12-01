Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao forza nove: centravanti come al Lille e il Milan vola”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao forza nove: centravanti come al Lille e il Milan vola”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Leao forza nove: centravanti come al Lille e il Milan vola'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria, 2-0, dell'Inter sul campo del Pisa: doppietta di Lautaro Martínez, che supera così Sandro Mazzola nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025

In alto, sotto la testata, si parla del successo esterno, 1-0, del Napoli allo stadio 'Olimpico' contro la Roma. Il big match della giornata è deciso da un gol in contropiede di David Neres. Gli azzurri di Antonio Conte, con questi tre punti, scavalcano proprio i giallorossi di Gian Piero Gasperini in vetta al campionato.

Con loro, c'è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha trovato in Rafael Leão il suo centravanti. Il portoghese è tornato a farlo, come ai tempi del Lille, in Francia: già 5 gol e un assist per lui in poche partite giocate a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori squadra a inizio stagione. E il Diavolo vola.

La più attardata tra le big, in Serie A, è la Juventus. I bianconeri rischiano di dover fare a meno di Dušan Vlahović per due mesi (oggi il responso degli esami per l'infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari). Ora più che mai, in avanti, la 'Vecchia Signora' dovrà affidarsi al gioiello turco Kenan Yıldız.

Leggi anche
Ordine: “Milan, gli errori in sequenza di Modric fanno notizia. Il gol di Leao con la...
Prima pagina Tuttosport: “Milan, primato con rissa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA