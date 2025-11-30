PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan, primato con rissa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Yildiz ribalta il Cagliari. Non fatelo scappare. La Lazio spaventa San Siro, Leao porta i rossoneri in vetta. Milan, primato con rissa. Israel-Adams, unità anti crisi. Gasp-Conte roba grossa. Chivu e il triplete da evitare. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

