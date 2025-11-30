Prima pagina Tuttosport: “Milan, primato con rissa”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Yildiz ribalta il Cagliari. Non fatelo scappare. La Lazio spaventa San Siro, Leao porta i rossoneri in vetta. Milan, primato con rissa. Israel-Adams, unità anti crisi. Gasp-Conte roba grossa. Chivu e il triplete da evitare. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
