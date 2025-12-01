PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Leao da ‘9’ fa faville con Allegri. Bartesaghi cresce. Mercato: se parte Giménez …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025: tra risultati eccellenti in campo e scenari di calciomercato per l'inverno, ecco il momento del Diavolo riassunto in questo articolo
Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto il 'magic moment' vissuto dai rossoneri, tornati primi in classifica in campionato dopo i risultati dell'ultimo turno. Il Diavolo spera di poter proseguire su questa frequenza: che il 2026 possa essere, magari, anche migliore di questa parte finale di 2025! Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

