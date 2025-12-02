Pianeta Milan
Lazio-Milan, le ultime novità da Milanello sulle condizioni di Pulisic
Sul profilo Instagram di 'Sky Sport', Manuele Baiocchini dà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Christian Pulisic in vista di Lazio-Milan di domani sera, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26
Dopo la bella vittoria dell'ultimo turno di Serie A contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare nuovamente i biancocelesti di Maurizio Sarri. Questa volta la sfida sarà all'Olimpico di Roma, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26.

Le ultime sul recupero di Christian Pulisic

In vista del 'rematch' contro la Lazio, uno dei dubbi di Massimiliano Allegri riguarda chi affiancherà Rafa Leao nella coppia d'attacco titolare.

Come spiega Manuele Baiocchini in un video pubblicato sul profilo Instagram di 'Sky Sport', dopo il forfait in campionato, Christian Pulisic sembra stare meglio ma non ancora al 100%. Ecco le sue parole da Milanello sulle condizioni dell'americano.

"Da quello che sappiamo, Pulisic ha svolto una prima partita dell'allenamento con la squadra e una seconda parte in maniera differenziata. Si può dire recuperato, ma non ancora al 100%. Vedremo anche la formazione che Allegri proverà nella giornata di domani, alla vigilia della partita contro la Lazio. Io credo che non ci sia, almeno per quanto riguarda la formazione dei titolari. Al massimo potrebbe andare in panchina".

