Lazio-Milan, le ultime novità da Milanello sulle condizioni di Pulisic

"Da quello che sappiamo, Pulisic ha svolto una prima partita dell'allenamento con la squadra e una seconda parte in maniera differenziata. Si può dire recuperato, ma non ancora al 100%. Vedremo anche la formazione che Allegri proverà nella giornata di domani, alla vigilia della partita contro la Lazio. Io credo che non ci sia, almeno per quanto riguarda la formazione dei titolari. Al massimo potrebbe andare in panchina".