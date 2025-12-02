Pianeta Milan
Rocchi sull’episodio di Milan-Lazio: “Non è rigore, ma neanche fallo alla difesa”

Rocchi dopo Milan-Lazio: 'Non è rigore, ma neanche fallo di Marusic'
Il profilo X di DAZN anticipa una parte delle dichiarazioni di Gianluca Rocchi sul discusso episodio di Milan-Lazio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le parole del designatore arbitrale
Il Milan di Massimiliano Allegri piazza la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Dopo il successo di misura arrivato contro l'Inter nell'ultimo derby di Milano, un altro 1-0 condanna questa volta la Lazio di Maurizio Sarri. La partita con i biancocelesti è stata una sfida molto intensa per tutti i 90' minuti, ma l'episodio che più si ricorda e che più sta facendo discutere è quello che avviene nel recupero del secondo tempo.

Dopo un tiro al volo ravvicinato di Romagnoli, Pavlovic tocca la palla con il gomito mentre si trovava allacciato con Marusic in un contrasto in area. Richiamato al VAR, l'arbitro Collu assegna un calcio di punizione al Milan per fallo di Marusic sul difensore serbo rossonero. La scelta, arrivata dopo diversi minuti al monitor, ha fatto arrabbiare la Lazio che nel post-partita non ha mandato nessun tesserato a parlare con i media, entrando di fatto in silenzio stampa.

In attesa di ascoltare la spiegazione completa di Gianluca Rocchi e l'audio integrale tra il VAR e l'arbitro Collu, il profilo X di DAZN pubblica un'anticipazione delle parole del designatore arbitrale rilasciate al programma 'OpenVAR', che sarà disponibile integralmente oggi pomeriggio dalle ore 15.

Ecco le sue parole sull'episodio Pavlovic-Marusic: "Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".

