Rocchi dopo Milan-Lazio: 'Non è rigore, ma neanche fallo di Marusic'

In attesa di ascoltare la spiegazione completa di Gianluca Rocchi e l'audio integrale tra il VAR e l'arbitro Collu, il profilo X di DAZN pubblica un'anticipazione delle parole del designatore arbitrale rilasciate al programma 'OpenVAR', che sarà disponibile integralmente oggi pomeriggio dalle ore 15.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: in tre per un posto. Giménez via: meglio se a queste condizioni
Ecco le sue parole sull'episodio Pavlovic-Marusic: "Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA