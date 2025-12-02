Rocchi dopo Milan-Lazio: 'Non è rigore, ma neanche fallo di Marusic'

Il Milan di Massimiliano Allegri piazza la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Dopo il successo di misura arrivato contro l'Inter nell'ultimo derby di Milano, un altro 1-0 condanna questa volta la Lazio di Maurizio Sarri. La partita con i biancocelesti è stata una sfida molto intensa per tutti i 90' minuti, ma l'episodio che più si ricorda e che più sta facendo discutere è quello che avviene nel recupero del secondo tempo.