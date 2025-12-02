Pianeta Milan
Calciomercato Milan, nuovo attaccante: in tre per un posto. Giménez via: meglio se a queste condizioni

Milan, un nuovo attaccante a gennaio: tutti i nomi sul piatto di Tare. E Giménez ...
Il Milan ha intenzione di prendere un nuovo attaccante nel calciomercato di gennaio: ecco a chi sta pensando il direttore sportivo Igli Tare per il futuro del Diavolo. Santiago Giménez resta sulla lista dei partenti e può andare in Premier League
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan - qualora dovesse presentarsi un'opportunità - acquisterà un nuovo attaccante nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Chi potrebbe, però, arrivare alla corte del tecnico rossonero Massimiliano Allegri?

Calciomercato Milan, quale nuovo bomber per mister Allegri?

Per il 'CorSport', nei giorni scorsi è stato proposto al Milan il centravanti tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, di proprietà del West Ham. Il Milan era sulle sue tracce un anno fa, quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund. Füllkrug non sta vivendo una bella esperienza in Inghilterra, vorrebbe trovare una sistemazione in Italia per gennaio. Proposto, come detto, al Milan ma anche alla Roma, il suo nome non sembra scaldare troppo gli entusiasmi in via Aldo Rossi.

L'altro profilo che potrebbe interessare al Milan per il calciomercato invernale è quello di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, francese del Crystal Palace. Il poderoso centravanti transalpino è sempre piaciuto, ma i costi non sono bassi: questo, per il quotidiano romano, costituirebbe un freno all'operazione: il Diavolo è a caccia di opportunità, non prevede di fare investimenti imponenti.

Mateta gradisce il Milan, ma costa tanto

Questo nonostante Mateta gradisca molto la destinazione Milan. Infine, non va depennato il nome di Fábio Silva, classe 2002, che nel Borussia Dortmund sta giocando poco e che vedrebbe di buon grado il passaggio in rossonero. I suoi agenti sono già in contatto con diverse società per trovargli una nuova sistemazione. All'arrivo di uno di questi tre dovrebbe fare, da contraltare, la cessione di Santiago Giménez.

Non è detto, infatti, che il 'Bebote' resti in rossonero. Potrebbe riprendere quota uno scambio con Artem Dovbyk della Roma, ma il futuro del messicano potrebbe essere più probabilmente in Premier League. Su di lui si stanno muovendo West Ham e Sunderland. Ma fino ad ora non sono pervenute offerte scritte al club. Il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo proprio per monetizzare e poi utilizzare il ricavato per rinforzare la squadra.

