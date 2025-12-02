L'altro profilo che potrebbe interessare al Milan per il calciomercato invernale è quello di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, francese del Crystal Palace. Il poderoso centravanti transalpino è sempre piaciuto, ma i costi non sono bassi: questo, per il quotidiano romano, costituirebbe un freno all'operazione: il Diavolo è a caccia di opportunità, non prevede di fare investimenti imponenti.

Mateta gradisce il Milan, ma costa tanto — Questo nonostante Mateta gradisca molto la destinazione Milan. Infine, non va depennato il nome di Fábio Silva, classe 2002, che nel Borussia Dortmund sta giocando poco e che vedrebbe di buon grado il passaggio in rossonero. I suoi agenti sono già in contatto con diverse società per trovargli una nuova sistemazione. All'arrivo di uno di questi tre dovrebbe fare, da contraltare, la cessione di Santiago Giménez.

Non è detto, infatti, che il 'Bebote' resti in rossonero. Potrebbe riprendere quota uno scambio con Artem Dovbyk della Roma, ma il futuro del messicano potrebbe essere più probabilmente in Premier League. Su di lui si stanno muovendo West Ham e Sunderland. Ma fino ad ora non sono pervenute offerte scritte al club. Il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo proprio per monetizzare e poi utilizzare il ricavato per rinforzare la squadra.