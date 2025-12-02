Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista per le reti 'Mediaset', ha commentato a 'Pressing', dopo Milan-Lazio 1-0, il magico momento di Mike Maignan e Rafael Leao del Milan. Ecco le sue parole sui due top player dei rossoneri
Il Milan ha battuto per 1-0 la Lazio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro nella 13^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno avuto la meglio, sui biancocelesti di Maurizio Sarri, grazie a un gol di Rafael Leao al 51'. Le due squadre, ora, si troveranno anche negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 giovedì sera, alle ore 21:00, ma allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Milan-Lazio 1-0, così Trevisani su Maignan e Leao
—
Intanto, però, ha commentato la sfida di campionato Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista per le reti 'Mediaset'. Intervenendo nel corso dell'ultima puntata di 'Pressing', in merito a Milan-Lazio di Serie A, Trevisani ha detto senza indugi: "Il Milan non prende gol non per la difesa o per la presenza in campo di Adrien Rabiot, ma perché ha un portiere come Mike Maignan che è diventato Spiderman".