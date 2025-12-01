Nella giornata di ieri si è giocato un match importante per quanto riguarda la primavera. Il Milan allenato da Giovanni Renna ha affrontato l'Inter in un derby che si è rivelato molto amaro: 2-0 a favore dei nerazzurri, nonostante le numerose opportunità create ma, purtroppo non concretizzate. A segnare per i nerazzurri sono stati Iddrissou e Mancuso, con quest'ultimo che ha fatto un'esultanza piuttosto particolare e familiare ai tifosi rossoneri.