Nella giornata di ieri si è giocato un match importante per quanto riguarda la primavera. Il Milan allenato da Giovanni Renna ha affrontato l'Inter in un derby che si è rivelato molto amaro: 2-0 a favore dei nerazzurri, nonostante le numerose opportunità create ma, purtroppo non concretizzate. A segnare per i nerazzurri sono stati Iddrissou e Mancuso, con quest'ultimo che ha fatto un'esultanza piuttosto particolare e familiare ai tifosi rossoneri.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Inter-Milan Primavera: Mancuso segna ed esulta come Nkunku
ULTIME MILAN NEWS
Inter-Milan Primavera: Mancuso segna ed esulta come Nkunku
Nella giornata di ieri si è giocato un match importante per quanto riguarda la primavera: Inter-Milan, l'esultanza di Mancuso alla Nkunku
Inter-Milan Primavera, l'esultanza alla Nkunku di Mancuso—
LEGGI ANCHE: Milan, spazio a Loftus-Cheek in Coppa Italia: Allegri studia la mossa
Il giovane nerazzurro, classe 2007, una volta messa a segno la rete del 2-0 che ha regalato il derby ai nerazzurri, ha esultato alla Christopher Nkunku, ex calciatore del Chelsea ed ora al Milan: il giovane, infatti, ha tirato fuori un palloncino, rigorosamente azzurro, gonfiandolo proprio come fece in passato l'attaccante francese. Un'esultanza che ha lasciato 'stupiti' diversi tifosi, sia in sponda nerazzurra che rossonera. Che sia il giocatore a cui si ispira? O solo una sorte di piccola provocazione?
© RIPRODUZIONE RISERVATA