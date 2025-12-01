PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, campo e mercato: rinforzo in difesa? Ecco il nome. Pulisic, rientro vicino

Milan, campo e mercato: rinforzo in difesa? Ecco il nome. Pulisic, rientro vicino

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, lunedì 01 dicembre 2025: tra numerose dichiarazioni e calciomercato...
Alessia Scataglini
Nella giornata di oggi, lunedì 01 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria di sabato, i rossoneri si preparano al match di Coppa Italia contro la Lazio: Pulisic recupera in tempo? La risposta. In difesa arriverà qualcuno?  Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>

