Milan, spazio a Loftus-Cheek in Coppa Italia: Allegri studia la mossa

Lazio-Milan: spazio a Loftus-Cheek, ma come verrà impiegato da Massimiliano Allegri? I possibili ruoli dell'inglese
Alessia Scataglini
A pochissimi giorni dalla vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri che ha garantito al Milan il primo posto in classifica, i rossoneri si ritroveranno nuovamente a sfidare i biancocelesti allo Stadio Olimpico. Tra i possibili protagonisti spunta Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che sta trovando pochissimo spazio ma che nutre di una profonda stima da parte di Massimiliano Allegri.

Verso Lazio-Milan

L'allenatore livornese, infatti,  apprezza moltissimo le sue caratteristiche ed è convinto che, durante l'arco della stagione, possa dare una mano molto importante alla squadra. In Coppa Italia, molto probabilmente, l'inglese partirà titolare. Ora resta da capire solo una cosa: come verrà impiegato da Allegri? Lo schiererà da mezzala destra al posto di Fofana o da sottopunta?

Come già detto in precedenza, l'inglese ha trovato poco spazio a causa del trio vincente composto da Fofana, Modric e Rabiot. 11 presenze e un gol, oltre che due apparizioni in Coppa Italia da titolare: questi i numeri di Loftus-Cheek.

 

