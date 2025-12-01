Lazio-Milan: spazio a Loftus-Cheek, ma come verrà impiegato da Massimiliano Allegri? I possibili ruoli dell'inglese
A pochissimi giorni dalla vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri che ha garantito al Milan il primo posto in classifica, i rossoneri si ritroveranno nuovamente a sfidare i biancocelesti allo Stadio Olimpico. Tra i possibili protagonisti spunta Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che sta trovando pochissimo spazio ma che nutre di una profonda stima da parte di Massimiliano Allegri.
Verso Lazio-Milan
—
L'allenatore livornese, infatti, apprezza moltissimo le sue caratteristiche ed è convinto che, durante l'arco della stagione, possa dare una mano molto importante alla squadra. In Coppa Italia, molto probabilmente, l'inglese partirà titolare. Ora resta da capire solo una cosa: come verrà impiegato da Allegri? Lo schiererà da mezzala destra al posto di Fofana o da sottopunta?