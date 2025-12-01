Tra i vari protagonisti presenti al Gran Galà del Calcio , in corso ora a Milano, c'è anche Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, club in cui ha militato dall'88 al 2022 . L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole sull'andamento del suo Milan, attualmente primo in classifica, facendo riferimento anche a Luka Modric e Mike Maignan. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Albertini

"Venire al Gran Galà del calcio col Milan primo in classifica? Assolutamente è un piacere, ma sappiamo che mancano ancora tanti mesi, sarà un campionato avvincente. Lo abbiamo visto, ci sono tante squadre in pochi punti che stanno dimostrando di poterselo giocare fino alla fine. Il Milan è stata una sorpresa fino adesso, sta costruendo qualcosa di importante, sappiamo che la strada è lunga e difficile, mi auguro che rimanga lì fino alla fine a giocarsi lo scudetto".