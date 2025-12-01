Le parole su Modric: "La sorpresa è proprio vedere quanto corre perché non siamo abituati, si è adattato subito a un campionato un po' diverso rispetto a quello spagnolo che conosco bene. Lui e Maignan sono i due perni più importanti del Milan. Comunque è bellissimo goderselo (Modric, ndr) nel nostro campionato, magari averlo avuto con qualche anno in meno, ma ben vengano professionisti così seri.
Sul mercato invernale: "lo non sono un fautore del mercato invernale - continua Albertini -, l'ho sempre detto. Cambia e altera tante volte degli equilibri che ci sono all'interno dello spogliatoio. Sono più per una programmazione e il lavoro quotidiano del gruppo".
Se è sorpreso da Leao centravanti: "Sinceramente no. Credo che Allegri sia un allenatore prima di tutto di equilibri della propria squadra, soprattutto nella fase difensiva e può lasciare questo spazio a un giocatore straordinario come Leao, un grande talento, deve migliorare solo nella continuità. Ci penseranno Allegri e il suo staff a stimolarlo nel modo giusto".
