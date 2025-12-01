Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro....

Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi . Con l'arrivo di Massimiliano Allegri , il giovane è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, sfornando ottime prestazioni condite anche da premi individuali come, ad esempio, l'MVP del match, ricevuto proprio contro la Lazio. Bartesaghi, oltre a parlare del suo percorso nel Milan Futuro e degli obiettivi stagionali, si è soffermato anche sul suo ruolo, rivelando di non esser stato subito un terzino sinistro ma di aver provato anche altri ruoli. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito, con anche una rivelazione importante:

Sul suo ruolo: "Ho provato a fare anche altri ruoli, compreso terzo di difesa. Sono duttile e credo sia importante nel calcio di oggi. Mi trovo bene in tutte le posizioni in cui gioco, non ho un ruolo preferito".