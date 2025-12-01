Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro....

Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi.Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, sfornando ottime prestazioni. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva su Massimiliano Allegri e sul suo idolo, facendo riferimento anche a Paolo Maldini, bandiera del club rossonero: