Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi.Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, sfornando ottime prestazioni. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva su Massimiliano Allegri e sul suo idolo, facendo riferimento anche a Paolo Maldini, bandiera del club rossonero:
Su Allegri: "Mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare".
Sul suo idolo: "Avevo il poster di Maldini e Marcelo. Mi ispiro a Theo, se invece devo guardare un giocatore che milita in Serie A dico Spinazzola perchè sono un po' simile a lui".
