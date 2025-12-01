Pianeta Milan
Milan, parla Bartesaghi: “Allegri? Mi sta dando una grande mano. Mi ispiro a Theo ma…”

Milan, parla Bartesaghi: “Allegri? Mi sta dando una grande mano. Mi ispiro a Theo ma…” - immagine 1
Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro....
Alessia Scataglini
Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi.Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, sfornando ottime prestazioni. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva su Massimiliano Allegri e sul suo idolo, facendo riferimento anche a Paolo Maldini, bandiera del club rossonero:

Milan, le parole di Bartesaghi

—  

Su Allegri: "Mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare".

Sul suo idolo: "Avevo il poster di Maldini e Marcelo. Mi ispiro a Theo, se invece devo guardare un giocatore che milita in Serie A dico Spinazzola perchè sono un po' simile a lui".

 

