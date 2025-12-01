Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro....

Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi . Alle origini nato come attaccante, appena arrivato nelle giovanili del Milan, nel 2012, viene impiegato come terzino sinistro, ruolo che mantiene anche ora. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è stato aggregato in prima squadra dove, in poco tempo, è riuscito a conquistarsi un posto da titolare tra 'i grandi'. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva sul suo momento e sullo scudetto, argomento delicato in casa Milan:

Sul suo momento: "Sono un ragazzo umile e tranquillo che pensa solo a lavorare, al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile nel Milan e credo di dover dare tanto a questa squadra".