Sullo scudetto: "E' ancora presto per pensare allo scudetto, però è uno dei nostri obiettivi, così come rientrare in Champions. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite. Ne riparliamo a maggio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi. Alle origini nato come attaccante, appena arrivato nelle giovanili del Milan, nel 2012, viene impiegato come terzino sinistro, ruolo che mantiene anche ora. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è stato aggregato in prima squadra dove, in poco tempo, è riuscito a conquistarsi un posto da titolare tra 'i grandi'. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva sul suo momento e sullo scudetto, argomento delicato in casa Milan:
LEGGI ANCHE: Bartesaghi:"Spero di diventare una bandiera del Milan. Scudetto? Obiettivo, ma è presto"
Sul suo momento: "Sono un ragazzo umile e tranquillo che pensa solo a lavorare, al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile nel Milan e credo di dover dare tanto a questa squadra".
Sullo scudetto: "E' ancora presto per pensare allo scudetto, però è uno dei nostri obiettivi, così come rientrare in Champions. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite. Ne riparliamo a maggio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA